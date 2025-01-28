Рубен Эстлунд приступил к съемкам картины «Система развлечений не работает»

Шведский режиссер Рубен Эстлунд, известный по фильмам «Игра» и «Треугольник печали», приступил к съемкам сатирической комедии «Система развлечений не работает». Об этом сообщил Deadline.

Работа над картиной разворачивается в Будапеште. Съемки продлятся 70 дней и завершатся в мае 2025 года. Они пройдут в декорациях, которые построили на основе самолета Boeing 747, приобретенного специально для кинопроекта.

Будущий фильм расскажет о длительном перелете между Англией и Австралией, во время которого система развлечений на борту выходит из строя. Тогда пассажирам приходится столкнуться с ужасом скуки.

При подготовке проекта Эстлунд вдохновился социально-психологическим исследованием, проведенным в Виргинском университете. В ходе эксперимента выяснилось, что людям сложно проводить от 6 до 15 минут в комнате в одиночестве, не имея возможности ничего делать, кроме как думать.

В ленте снимутся Киану Ривз, Кирстен Данст, Даниэль Брюль, Николас Браун, Саманта Мортон, Тобиас Мензис, Коннор Суинделлс, Дэниел Уэббер, Уэйн Блэр, Дэн Уилли, Линдси Дункан, Аллан Кордунер, София Тьелта Сиднесс, Эрик Эйсворт, Майкл Камвендо, Санна Сандквист, Элль Пайпер, Теа Стьерне и Бенджамин Ингроссо.

Картину выпустят шведская продакшн-компания Plattform Produktion, немецкая Essential Films и французская Parisienne de Production. В работе над фильмом участвуют также BBC Film, Film i Väst, Sveriges Television, ZDF/ARTE, ARTE France Cinéma, SF Studios, норвежская студия Eye Eye Pictures и датская Paloma Productions.