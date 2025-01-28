Стивен Спилберг признался, что задумывал сиквел фильма «Инопланетянин»

Американский режиссер Стивен Спилберг признался на фестивале TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92NY, что задумывал сиквел фильма «Инопланетянин». Об этом написал NME.

Действие продолжения картины должно было разворачиваться в космосе. Спилберг обсуждал идею сиквела с представителями киностудии Universal Pictures, и они хотели ее воплощения. Но Спилберг решил отказаться от задумки.

«Это была действительно нелегкая победа, потому что у меня не было никаких прав. До „Инопланетянина“ у меня были некоторые права, но не так много. У меня не было того, что мы называем „заморозкой“, когда вы можете помешать студии сделать сиквел», — рассказал кинематографист.

Спилберг отметил, что «просто не хотел делать сиквел». Он добавил, что «немного поразмышлял над ним», чтобы выяснить, сможет ли придумать историю для второй ленты.

«Елинственное, о чем я мог подумать, была книга под названием „Зеленая планета“, где действие происходило дома у инопланетянина. Мы все собирались отправиться домой к нему и увидеть, как он живет», — поделился режиссер.

По словам Спилберга, эта история была рассказана в книге значительно лучше, чем могла бы быть передана на экране. В ней инопланетянин возвращался на родную планету и обнаруживал ее не такой, какой запомнил. После этого он издалека наблюдал за тем, как растет его друг — мальчик-землянин Эллиот.