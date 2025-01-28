Джорджу Р. Р. Мартину понравился сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Джордж Р. Р. Мартин рассказал в своем блоге, что посмотрел все шесть эпизодов нового спин-оффа «Игры престолов», «Рыцаря Семи Королевств», и ему очень понравилось.

«Я уже посмотрел все шесть эпизодов (последние два, правда, в черновом варианте), и они мне очень понравились. Дунк и Эгг всегда были моими любимцами, а актеры, которых мы нашли на их роли, невероятны. Остальной актерский состав тоже потрясающий», — отметил писатель.

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» основан на рассказах Мартина «Дунк и Эгг», которые являются приквелами к основной части «Песни льда и пламени». Писатель отметил, что первый сезон — это адаптация «Межевого рыцаря».

«Адаптация настолько верная, насколько разумный человек вообще может надеяться (а вы все знаете, насколько я благоразумен в этом вопросе). Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани…

Здесь в центре внимания понятия долга, чести и других рыцарских добродетелей и что они означают для персонажей. <…> Мне сказали, что премьера планируется в конце этого года. Не могу сказать, когда именно, но, возможно, осенью. Надеюсь, вам сериал понравится так же сильно, как и мне», — сказал Мартин.