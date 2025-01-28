Лауреат премии «Оскар» Кевин Клайн сыграет в комедии «Американская классика»

Лауреат премии «Оскар» Кевин Клайн, известный по фильмам «Выбор Софи» и «Рыбка по имени Ванда», сыграет в комедии «Американская классика». Об этом сообщил Deadline.

Клайн выступит одним из исполнительных продюсеров сериала. В проекте будет восемь получасовых эпизодов. Над ними будут работать Майкл Хоффман («Лучшее во мне», «Последнее воскресение») и Боб Мартин («Выпускной», «Нежная кожа»).

Они расскажут о бродвейской звезде и нарциссе Ричарде Бине, который переживает срыв на публике и возвращается в родной город после скандала. Там он приходит в семейный театр, где начиналась его карьера — там он обнаружил свою гениальность.

Герой обнаруживает, что его отец, бывший художественный руководитель, сбился с пути, и некогда уважаемый театр под управлением брата Ричарда и его жены-мэра превратился в дешевку. Тогда Бин решает спасти театр и весь город.

Клайн исполнит роль Ричарда. В образе его брата на экране появится Джон Тенни, снимавшийся в «Ищейке» и «Можешь рассчитывать на меня». Сериал выйдет на стриминговом сервисе MGM+. Для платформы он будет лишь вторым ситкомом в истории после «Грейвс».

«Американская классика» находился в разработке более трех лет. Над проектом, помимо MGM+, работают Fifth Season, Mar-Key Pictures, Likely Story и Anonymous content.

«MGM+ — это телевидение для любителей кино — классическое голливудское повествование через призму современности. „Американская классика“ с ее утонченным юмором, взрослыми персонажами и уникальным актерским составом — захватывающее дополнение к бренду», — отметил глава MGM+ Майкл Райт.

Он подчеркнул, что будущий сериал будет «уморительно смешной и глубоко пронзительной комедией». Над ним поработает в числе прочих сценаристка Эллен Фейри. Съемки шоу начнутся в 2025 году в Нью-Джерси. Хоффман поставит пилотный эпизод.