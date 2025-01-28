Леди Гага высказалась о негативных отзывах на второго «Джокера»

Леди Гага прервала молчание и впервые прокомментировала негативные отзывы на вышедший несколько месяцев назад фильм «Джокер: Безумие на двоих».

«Иногда людям просто не нравятся какие‑то вещи. Все так просто. Я считаю, что если ты творческий человек, тебе нужно принять, что иногда людям просто что‑то не нравится.

И ты продолжаешь работу, даже если что‑то не было принято так, как ты предполагал. <…> Когда [страх провала] проникает в твою жизнь, его может быть сложно контролировать. Это часть хаоса», — сказала она.

«Джокер: Безумие на двоих» получил в основном негативные отзывы критиков и провалился в прокате, собрав 58 млн долларов на внутреннем рынке и 204 млн долларов по всему миру. Оригинальный фильм 2019 года превысил отметку в миллиард.