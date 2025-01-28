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В соцсетях шутят над кадром из тизера «Супермена» Джеймса Ганна. На это отреагировал режиссер

Вчера в 19:43
Фото: DC/YouTube

После релиза полуминутного тизера из «Супермена» Джеймса Ганна в соцсетях обратили внимание на кадр с главным героем. Им показалось странным выражение лица супергероя, которого сыграл Дэвид Коренсвет, пишет The Hollywood Reporter (THR).

Речь идет о фрагменте, в котором Супермен летит рядом с ледником, а камера устремляется к его лицу. Как пишет THR, в этом кадре глаза Коренсвета кажутся больше и слишком отдаленными друг от друга. Пользователи активно сравнивают персонажа в новом исполнении и версию Генри Кавилла, а также иронизируют над самой сценой.

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Один из пользователей написал, что с лицом Супермена «что‑то немного не так», хоть и отметил, что еще есть время доработать эффекты. Ему ответил режиссер Джеймс Ганн: «В его [Коренсвета] лице нет абсолютно никакой компьютерной графики. Лица людей могут выглядеть иначе, если снимать вблизи на широкоугольный объектив. Задний фон, [снятый] на Шпицбергене, на 100% реален, как и Дэвид».

Новая версия «Супермена», снятая студией Warner Bros., выйдет в кинотеатрах 11 июля. Фильм станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. Первый тизер-трейлер вышел в конце прошлого года, а последний — 28 января.

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