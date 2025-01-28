В Госдуме хотят запретить иноагентам проводить лекции и мастер-классы

В Госдуме предложили ввести полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность людям, признанным иностранными агентами. Об этом РБК сообщил глава комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Если законопроект примут, то иноагентам запретят проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии для граждан любого возраста. Если статус иноагента получит образовательная организация, то ее лишат лицензии, уточнил Пискарев. По его словам, более 50 иноагентов в РФ «активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения».

Также законодатели предложили полностью запретить иноагентам получать муниципальную поддержку и числиться в реестре социально ориентированных НКО. Пискарев пояснил, что иноагенты сейчас могут получать пожертвования, «прикрываясь вывеской социально ориентированных организаций».

Другие инициативы касаются привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, когда те находятся за рубежом, и ужесточения ответственности за неисполнение уже существующих требований Минюста к иноагентам — например, отсутствие маркировки.

Кроме того, в Госдуме предлагают ввести новое наказание для иноагентов — за маркировку с несоблюдением утвержденной формы. Депутаты предлагают штрафы до 50 тыс. рублей. «Сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы», — пояснил Пискарев.

18 января имущество Моргенштерна* арестовали по делу о нарушении обязанностей иноагента. Рэпер вину не признает, а адвокат утверждает, что его клиента не уведомляли об аресте.