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Кейт Мара, Элизабет Мосс и Керри Вашингтон снимутся в «Несовершенных женщинах»

Сегодня в 18:45
Фото: Michael Kovac / Getty Images

Американская актриса Кейт Мара («Карточный домик», «127 часов») снимется с Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Сияющие») и Керри Вашингтон («Джанго освобожденный», «Рэй») в сериале «Несовершенные женщины». Об этом сообщил Deadline.

Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Он будет психологическим триллером. Сериал расскажет о преступлении, которое разрушает многолетнюю дружбу трех женщин.

«Неидеальные женщины» исследуют вину и возмездие, любовь и предательств, а также компромиссы, на которые идут люди, чтобы изменить жизнь безвозвратно. Шоу будет основано на романе Араминты Холл 2021 года.

Мосс и Вашингтон выступят исполнительными продюсерами экранизации наряду с создательницей сериала «В ритме жизни» Энни Вайсман, Линдси Макманус из Love & Squalor Pictures и Пилар Савон из Simpson Street.

Вайсман выступит также сценаристкой проекта. «Неидеальных женщин» выпустят Apple Studios и 20th Television.

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