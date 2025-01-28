Кейт Мара, Элизабет Мосс и Керри Вашингтон снимутся в «Несовершенных женщинах»

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Американская актриса Кейт Мара («Карточный домик», «127 часов») снимется с Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Сияющие») и Керри Вашингтон («Джанго освобожденный», «Рэй») в сериале «Несовершенные женщины». Об этом сообщил Deadline.

Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Он будет психологическим триллером. Сериал расскажет о преступлении, которое разрушает многолетнюю дружбу трех женщин.

«Неидеальные женщины» исследуют вину и возмездие, любовь и предательств, а также компромиссы, на которые идут люди, чтобы изменить жизнь безвозвратно. Шоу будет основано на романе Араминты Холл 2021 года.

Мосс и Вашингтон выступят исполнительными продюсерами экранизации наряду с создательницей сериала «В ритме жизни» Энни Вайсман, Линдси Макманус из Love & Squalor Pictures и Пилар Савон из Simpson Street.