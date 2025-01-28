Стрелки Часов Судного дня передвинули на рекордные 89 секунд до полуночи

Издание «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинула стрелки Часов Судного дня с 90 секунд на 89 секунд до «ядерной полуночи».

«Мы горячо надеемся, что лидеры осознают экзистенциальное положение мира и предпримут смелые действия, чтобы уменьшить угрозы, исходящие от ядерного оружия, изменения климата и потенциального злоупотребления биологическими науками и различными новыми технологиями», — говорится в сообщении издания.

«Бюллетень ученых-атомщиков» отметила, что переводя часы на секунду ближе к полуночи, они посылают суровый сигнал: «Поскольку мир уже находится в опасной близости от пропасти, сдвиг даже на одну секунду должен восприниматься как признак крайней опасности и безошибочное предупреждение о том, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы».