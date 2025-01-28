Стрелки Часов Судного дня передвинули на рекордные 89 секунд до полуночи

Издание «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинула стрелки Часов Судного дня с 90 секунд на 89 секунд до «ядерной полуночи».
«Мы горячо надеемся, что лидеры осознают экзистенциальное положение мира и предпримут смелые действия, чтобы уменьшить угрозы, исходящие от ядерного оружия, изменения климата и потенциального злоупотребления биологическими науками и различными новыми технологиями», — говорится в сообщении издания.
«Бюллетень ученых-атомщиков» отметила, что переводя часы на секунду ближе к полуночи, они посылают суровый сигнал: «Поскольку мир уже находится в опасной близости от пропасти, сдвиг даже на одну секунду должен восприниматься как признак крайней опасности и безошибочное предупреждение о том, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы».
В 2024 году стрелка часов не двигалась — она оставалась на 90 секундах. В заявлении «Бюллетеня ученых-атомщиков» говорится, что в 2024 году человечество стало еще ближе к катастрофе: «Тенденции, которые глубоко обеспокоили Совет по науке и безопасности, сохранялись, и, несмотря на очевидные признаки опасности, национальные лидеры и их общества не сделали того, что необходимо для изменения курса».