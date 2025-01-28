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По роману Лин Ульман «Холодная песня» поставят сериал

Сегодня в 17:55
Фото: linn.ullmann

Шведский режиссер Микаэль Марcимайн, известный по фильмам «Линия горизонта» и «Девушка по вызову», поставит сериал по роману «Холодная песня» Лин Ульман. Об этом сообщил Deadline.

В проекте будет шесть эпизодов. Он расскажет о владелице ресторана Сири и ее муже-писателе Джоне, которые ведут насыщенную жизнь с двумя дочерьми в Стокгольме. Каждое лето они уезжают в дом детства Сири на западном побережье Швеции.

Однажды Сири решает устроить вечеринку в честь 75-летия своей матери Дженни и нанимает няню Милле, чтобы та помогла ей. Во время празднества Милле исчезает, и семья оказывается лицом к лицу с тайнами и опустошающим чувством вины.

«„Холодная песня“ — это история о трех поколениях женщин, их испорченных отношениях и их борьбе за примирение. Это драма, которая происходит между ярким летом и темной осенью, между идиллией и трагедией. Эта история столь же прекрасная, сколь и тревожная, и с нетерпением жду возможности перенести ее на телевидение», — поделился Марcимайн.

Съемки сериала начнутся в Швеции осенью. Проект разработают компании Miso Film, SVT и Film i Väst. Релиз запланирован на осень 2026 года. Премьера состоится на телеканалах SVT и New 8 в странах Северной Европы, Германии, Бельгии и Нидерландах.

Лин Ульман — норвежская писательница и журналистка, а также дочь шведского режиссера Ингмара Бергмана и актрисы Лив Ульман. Она известна как автор шести романов, среди которых — «Благословенное дитя» и «Прежде чем ты уснешь».

Ульман выпустила роман «Холодная песня» в 2011 году. Она называет его «многогранной истории о любви и сомнениях, о тайных жизнях и болезненных связях». Книгу опубликовали в 14 странах.

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