По роману Лин Ульман «Холодная песня» поставят сериал

Шведский режиссер Микаэль Марcимайн, известный по фильмам «Линия горизонта» и «Девушка по вызову», поставит сериал по роману «Холодная песня» Лин Ульман. Об этом сообщил Deadline.

В проекте будет шесть эпизодов. Он расскажет о владелице ресторана Сири и ее муже-писателе Джоне, которые ведут насыщенную жизнь с двумя дочерьми в Стокгольме. Каждое лето они уезжают в дом детства Сири на западном побережье Швеции.

Однажды Сири решает устроить вечеринку в честь 75-летия своей матери Дженни и нанимает няню Милле, чтобы та помогла ей. Во время празднества Милле исчезает, и семья оказывается лицом к лицу с тайнами и опустошающим чувством вины.

«„Холодная песня“ — это история о трех поколениях женщин, их испорченных отношениях и их борьбе за примирение. Это драма, которая происходит между ярким летом и темной осенью, между идиллией и трагедией. Эта история столь же прекрасная, сколь и тревожная, и с нетерпением жду возможности перенести ее на телевидение», — поделился Марcимайн.

Съемки сериала начнутся в Швеции осенью. Проект разработают компании Miso Film, SVT и Film i Väst. Релиз запланирован на осень 2026 года. Премьера состоится на телеканалах SVT и New 8 в странах Северной Европы, Германии, Бельгии и Нидерландах.

Лин Ульман — норвежская писательница и журналистка, а также дочь шведского режиссера Ингмара Бергмана и актрисы Лив Ульман. Она известна как автор шести романов, среди которых — «Благословенное дитя» и «Прежде чем ты уснешь».