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Вышел трейлер библейского драматического сериала «Дом Давида»

Сегодня в 17:55
Фото: Prime Video

Prime Video представила первый трейлер библейского драматического сериала «Дом Давида». Его премьера состоится 27 февраля.

Сюжет повествует о пути Давида от скромного пастуха до царя Израиля. История начнется с его помазания пророком Самуилом и закончится культовым противостоянием с Голиафом.

«Сериал рассказывает о некогда могущественном царе Сауле, который становится жертвой собственной гордыни. По указанию Бога пророк Самуил помазывает маловероятного, отверженного подростка на роль нового царя.

Когда Саул теряет власть над своим царством, Давид отправляется в путешествие, чтобы узнать и исполнить свое предназначение, пройти через любовь, потери и насилие при дворе того самого человека, которого ему суждено заменить. Когда один лидер падает, другой должен подняться», — гласит синопсис.

Сериал создали Джон Эрвин («Американский неудачник») и Джон Ганн («Обыкновенные ангелы»). В главных ролях Майкл Искандер, Стивен Лэнг, бодибилдер Мартин Форд, Джереми Ксидо, Айелет Зурер, Одед Фер и другие.

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