Вышел трейлер библейского драматического сериала «Дом Давида»

Сюжет повествует о пути Давида от скромного пастуха до царя Израиля. История начнется с его помазания пророком Самуилом и закончится культовым противостоянием с Голиафом.

Когда Саул теряет власть над своим царством, Давид отправляется в путешествие, чтобы узнать и исполнить свое предназначение, пройти через любовь, потери и насилие при дворе того самого человека, которого ему суждено заменить. Когда один лидер падает, другой должен подняться», — гласит синопсис.