В аэропорту в Южной Корее загорелся самолет. Пассажиров успели эвакуировать

В аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет авиакомпании Air Busan. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Возгорание произошло в момент, когда борт готовился к взлету. Ему предстоял перелет в Гонконг. Пожар начался около 22.26 по местному времени (16.26 по московскому).

Сперва загорелся хвост самолета, после чего пламя распространилось на фюзеляж. Воздушное судно почти полностью охватил огонь. Причины пожара пока неясны.

Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. Всего на борту было 176 человек. В ходе эвакуации пострадали три человека: они получили небольшие травмы.