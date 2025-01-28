Майкл Б.Джордан спасает семью от нечисти в новом трейлере «Грешников»

Звезда предыдущих работ режиссера Майкл Б.Джордан исполнил в картине сразу две роли. В центре сюжета — братья-близнецы, которые в 1930-е годы возвращаются в родной город на юге США, желая оставить позади беспокойную жизнь и начать с чистого листа. Постепенно герои понимают, что дома их ждет еще большее зло, чем то, от которого они сбежали.