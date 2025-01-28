Майкл Б.Джордан спасает семью от нечисти в новом трейлере «Грешников»

Warner Bros. представила второй трейлер готического хоррора «Грешники» от Райана Куглера — создателя «Черной Пантеры» и «Крида: Наследия Рокки». Премьера фильма состоится 7 марта 2025 года.
Звезда предыдущих работ режиссера Майкл Б.Джордан исполнил в картине сразу две роли. В центре сюжета — братья-близнецы, которые в 1930-е годы возвращаются в родной город на юге США, желая оставить позади беспокойную жизнь и начать с чистого листа. Постепенно герои понимают, что дома их ждет еще большее зло, чем то, от которого они сбежали.
Также в актерский состав вошли Делрой Линдо («Угнать за 60 секунд», «Достать коротышку»), Джек О’Коннелл («Несломленный», «От звонка до звонка»), Хейли Стайнфелд («Соколиный Глаз», «Железная хватка»), Омар Бенсон Миллер («Футболисты», «Восьмая миля»), Вунми Мосаку («Локи», «Дэдпул-3»), Джейми Лосон («Бэтмен»), Ли Цзюньли («Вавилон») и Лола Кирк («Госпожа Америка»).