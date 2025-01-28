Kotaku: Electronic Arts может перевыпустить The Sims 1 и The Sims 2

Electronic Arts может в ближайшее время перевыпустить The Sims 1 и The Sims 2. Об этом сообщает портал Kotaku.

Студия намекнула на релиз игр в новом проморолике, посвященном 25-летию игры. В нем показали, как зеленый пламбоб темнеет, получая цвет из The Sims 1, а затем появляется колесо взаимодействий из The Sims 2.

По данным портала, первые две части франшизы будут переизданы со всеми дополнениями для современных систем на базе Windows 10 и 11 до конца месяца.

The Sims — компьютерная игра — симулятор жизни. В ней игроки могут создать любого персонажа, обладающего изменяемыми чертами характера, навыками и отношениями и выполняющего повседневные задачи, такие как приготовление ужина и украшение дома.

За более чем двадцать лет существования симулятор жизни The Sims обзавелся четырьмя полноценными частями и более 80 дополнительными наборами с новыми локациями, предметами и профессиями. В 2020 году геймдизайнер и автор телеграм-канала Backtracking Дима Веснин изучил дополнения и выяснил, что они говорят о нашем мире.