Братья Джонас снимутся в рождественском фильме. Его выпустит Disney+

Кевин, Джо и Ник Джонасы воссоединятся на экране в рождественском фильме, который выпустит стриминговый сервис Disney+ в конце 2025 года. Об этом актеры рассказали в соцсетях.

Братья опубликовали видео, в котором анонсируют свой новый проект. В ролике они воссоздают знаменитую сцену из фильма «Реальная любовь».

Братья Джонас не снимались втроем в кино уже 15 лет. После релиза мюзикла «Camp Rock 2: Отчетный концерт» они сконцентрировались на развитии музыкальной группы Jonas Brothers, но коллектив распался в 2013 году.

В 2019 году Джонасы объявили о воссоединении бэнда. После этого у артистов вышло несколько синглов и клипов, а затем и альбом «Happiness Begins». В 2023 году братья выпустили также пластинку «The Album».

Индивидуальные карьеры Кевина, Джо и Ника развивались по-разному. Кевин основал строительную компанию JonasWerner и приложение для заказа еды Yood, выступал с группой DNCE и участвовал в телешоу.

Джо развивал сольную музыкальную карьеру, выпустил альбомы «Fastlife» и «Music for People Who Believe in Love», стал наставником в австралийской версии шоу «Голос» , снялся в военном фильме «Двойная петля» и появился в многочисленных сериалах.