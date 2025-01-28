Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема

Оригинальные участники хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд получат почетную награду Freedom of Birmingham в знак признания их заслуг перед городом, пишет The Guardian.

По словам жены фронтмена коллектива Шэрон Осборн, ее муж был «очень горд» получить награду. «Для него очень много значит признание от его родного города. Он очень рад. Он не мог поверить в это, думал, что я его разыгрываю. Он сказал: „Правда я? Но я же был в тюрьме!“» — сказала она в интервью BBC Radio West Midlands.

В своем заявлении Оззи сказал, что для него «большая честь и шок» стать почетным гражданином города. «Я гордый житель Бирмингема из Астона. Меня и по сей день удивляет, что никто за пределами города не понимает ни слова из того, что я говорю, но это всегда меня смешило», — признался он.

«Единственное, о чем я жалею, так это о том, что моих мамы и папы нет рядом, чтобы увидеть, кем я стал. Бирмингем навсегда!» — добавил певец.

Группа Black Sabbath, продавшая более 75 млн альбомов по всему миру, была образована в 1968 году в Астоне, Бирмингем, и считается одной из самых влиятельных хеви-метал-групп всех времен.

В честь группы в центре Бирмингема установлена скамейка. Большой механический бык с Игр Содружества 2022 года, выставленный на станции Нью-Стрит, был назван Оззи в результате общественного голосования.

Шэрон добавила, что ее муж «мечтал вернуться домой» из США и жить в Бирмингеме, но из‑за проблем со здоровьем его планы сорвались.

«Он очень, очень хочет вернуться домой, и это было немного сложно, потому что каждый раз, когда он договаривался о приезде, что‑то случалось, — сказала она. — Мы здесь не дома. Это не то место, откуда мы родом, это не то, кто мы. Люди здесь замечательно относятся к Оззи, но это не его дом».