Марте Стюарт предлагали стать ведущей «SNL», но ее не отпустил инспектор по УДО

Телеведущая Марта Стюарт рассказала, что однажды ей предложили стать ведущей шоу «SNL», но ее офицер по условно-досрочному освобождению не разрешил этого сделать.

На шоу «The Tonight Show with Jimmy Fallon» Стюарт поделилась, что ей позвонил Лорн Майклс после ее освобождения из тюрьмы в 2005 году. Стюарт отсидела пять месяцев в федеральном тюремном лагере в Олдерсоне, штат Вашингтон, после того как была осуждена за мошенничество в связи с делом о торговле акциями ImClone.

«Я хотела [поучаствовать], и они спросили меня, когда я выходила из Алдерсона, из того лагеря, в котором я была какое‑то время. И мой офицер по условно-досрочному освобождению не дал мне времени на это… Вот ублюдок! У меня до сих пор есть его имя и номер телефона».

Стюарт отметила, что по условиям условно-досрочного освобождения ей разрешалось выходить из дома только на восемь часов в день, что не соответствовало напряженному графику «SNL». «Я так зла», — добавила она. «Может быть, когда‑нибудь».

Когда Фэллон сказал, что она была бы замечательной ведущей, Стюарт согласилась: «Я была бы потрясающей. Запускайте кампанию!»