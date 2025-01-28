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Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Центрального административного округа в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что предварительное расследование завершено. Ущерб от действий Шабутдинова превысил 57 млн рублей.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Тогда прокуратура города предъявила ему обвинение в мошенничестве и оценила общий ущерб от его действий в 4,1 млн рублей.

Наталья Калистратова, написавшая заявление на Шабутдинова, обиделась из‑за его обратной связи, рассказывали Baza представители «Like Центра». Они поделились видео с довольными отзывами девушки на пройденное обучение.