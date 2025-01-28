Число баров в центре Москвы выросло на 8% за год

Число баров в центре Москвы выросло за год на 8%. Об этом рассказала в разговоре с РИА «Недвижимость» директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

По ее словам, к концу 2024 года «на ключевых улицах центральных районов» столицы работали 168 баров и пабов. Лидером по числу питейных заведений стала Пятницкая улица: там 15 баров, которые занимают 19% всех площадей общепита.

Немного отстала от Пятницкой улица Покровка: там расположились 14 баров. Они занимают 36% площадей, отведенных под общепит.

Третьей по количеству баров оказалась Мясницкая улица с 9 барами. Кроме того, по 8 баров находятся на улицах Сретенка и Арбат.