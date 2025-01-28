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Начальник компании в Китае рассыпал перед сотрудниками 60 млн юаней и разрешил забрать их

Сегодня в 14:55
Фото: Eric Prouzet/Unsplash

На ежегодном собрании в китайской компании Henan Mine Crane перед сотрудниками рассыпали 60 млн юаней (больше 8 млн долларов) и разрешили забрать с собой. Сотни купюр лежали на столе длиной 70 метров, сообщает Dahe Fortune Cube.

Сотрудникам можно было забрать с собой столько, сколько они успеют за ограниченное количество время. Их поделили на несколько команд по 30 человек, двое из которых должны были быстро подсчитывать собранные деньги. Один из работников принес своей команде 100 тыс. юаней (13,7 тыс. долларов) за 15 минут. Выигрыш можно было забрать, только если купюры посчитаны правильно.

Изначально между сотрудниками разыгрывались 40 млн юаней, но, увидев энтузиазм игроков, руководство добавило еще 20 млн. Фирма заработала в 2024 году 260 млн юаней, поэтому решила выдать работникам такой годовой бонус.

«У нас нет банковских кредитов, нет долгов, и мы искренне хотим сделать жизнь наших сотрудников лучше», — сказал глава Henan Mine Crane.

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