Начальник компании в Китае рассыпал перед сотрудниками 60 млн юаней и разрешил забрать их

На ежегодном собрании в китайской компании Henan Mine Crane перед сотрудниками рассыпали 60 млн юаней (больше 8 млн долларов) и разрешили забрать с собой. Сотни купюр лежали на столе длиной 70 метров, сообщает Dahe Fortune Cube.

Сотрудникам можно было забрать с собой столько, сколько они успеют за ограниченное количество время. Их поделили на несколько команд по 30 человек, двое из которых должны были быстро подсчитывать собранные деньги. Один из работников принес своей команде 100 тыс. юаней (13,7 тыс. долларов) за 15 минут. Выигрыш можно было забрать, только если купюры посчитаны правильно.