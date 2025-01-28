Патриарх Кирилл: в школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры»

В школьную программу вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам священнослужителя, по его предложению создали рабочую группу, которая «на протяжении прошлого года взаимодействовала с рядом государственных органов». Результатом стали «договоренности о возвращении предмета», отметил патриарх.

Предмет будут преподавать учителя истории в 5, 6 и 7-х классах. «Считаю это возвращение важным для современной российской школы», — подчеркнул глава Русской православной церкви.