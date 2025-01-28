«Это все Агата» не получит второго сезона

Шоураннер «Это все Агата» не планирует второго сезона сериала Marvel. Об этом рассказала исполнительница роли всевидящей Лилии Патти ЛюПон ведущему Sirius XM Энди Коэну.

По словам актрисы, продюсерка и сценаристка проекта Жак Шеффер сказала ей об этом во время съемок, когда предупредила о смерти героини.

«А я так хотела продолжение. Но Шеффер четко сказала, что не снимает вторых сезонов, хотя у нее и просили новую часть „ВандаВижен“. Она отказалась, потому что не хочет писать слишком долго об одних и тех же героях», — вспомнила ЛюПон.

Артистка добавила, что надеется вновь посотрудничать с Шеффер на каком‑то другом проекте.

Сольный сериал о ведьме Агате и ее ведьминском шабаше показал необычные результаты для проектов Marvel, следует из данных аналитической компании Luminate.

Сериал стал третьим самым просматриваемым за 2024-й на Disney+, уступив лишь «Перси Джексону и Олимпийцам» и «Аколиту». Тем не менее он же оказался лишь вторым с конца в рейтинге всех проектов Marvel по числу просмотренных минут.