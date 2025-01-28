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«Это все Агата» не получит второго сезона

Сегодня в 14:30
Фото: Marvel

Шоураннер «Это все Агата» не планирует второго сезона сериала Marvel. Об этом рассказала исполнительница роли всевидящей Лилии Патти ЛюПон ведущему Sirius XM Энди Коэну.

По словам актрисы, продюсерка и сценаристка проекта Жак Шеффер сказала ей об этом во время съемок, когда предупредила о смерти героини.

«А я так хотела продолжение. Но Шеффер четко сказала, что не снимает вторых сезонов, хотя у нее и просили новую часть „ВандаВижен“. Она отказалась, потому что не хочет писать слишком долго об одних и тех же героях», — вспомнила ЛюПон.

Артистка добавила, что надеется вновь посотрудничать с Шеффер на каком‑то другом проекте.

Сольный сериал о ведьме Агате и ее ведьминском шабаше показал необычные результаты для проектов Marvel, следует из данных аналитической компании Luminate.

Сериал стал третьим самым просматриваемым за 2024-й на Disney+, уступив лишь «Перси Джексону и Олимпийцам» и «Аколиту». Тем не менее он же оказался лишь вторым с конца в рейтинге всех проектов Marvel по числу просмотренных минут.

В то же время это один из самых дешевых многосерийников киновселенной: производство 9 эпизодов стоило всего 40 млн долларов. Для сравнения: неудачный «Аколит» обошелся в сумму от 180 до 230 млн, а провальное «Секретное вторжение» — в 212 млн.

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