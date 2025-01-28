Двести британских компаний ввели постоянную четырехдневную рабочую неделю

Две сотни компаний в Великобритании на постоянной основе перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы для сотрудников, сообщил Independent.

Согласно последним данным фонда 4 Day Week, в этих компаниях в общей сложности работает более 5000 человек. Большая часть организаций — НКО, а также маркетинговые и технологические фирмы.

Значительное число компаний также работает в сферах искусства и дизайна, машиностроения, рекрутинга и управления персоналом, развлечения, бухгалтерии, банков и финансов, недвижимости, торговли и строительства.

Директор фонда 4 Day Week Джо Райл заявил, что пятидневная рабочая неделя с девяти до пяти «больше не соответствует своему назначению». «Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью», — сказал он.

Лондонские компании составили 59 из 200 участвовавших в исследовании фирм. За ними следуют 27 компаний в Юго-Восточной Англии, 25 компаний в Шотландии, 24 компании в Юго-Западной Англии и 15 компаний в Северо-Западной Англии.

Исследование, проведенное прошлым летом, показало, что около 6% работников с полной занятостью в Великобритании уже работают по четырехдневной неделе — это до 1,5 млн сотрудников.

Согласно опросу, проведенному компанией Survation, 58% населения Великобритании считают, что к 2030 году трехдневные выходные станут «нормальным режимом работы», и только 22% считают, что это не так.