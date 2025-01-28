Двести британских компаний ввели постоянную четырехдневную рабочую неделю

Сегодня / 15:30
Число баров в центре Москвы выросло на 8% за год
Сегодня / 16:20
Братья Джонас снимутся в рождественском фильме. Его выпустит Disney+
Сегодня / 16:17
Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
Сегодня / 15:47
Марте Стюарт предлагали стать ведущей «SNL», но ее не отпустил инспектор по УДО
Сегодня / 15:38
Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества
Сегодня / 14:55
Начальник компании в Китае рассыпал перед сотрудниками 60 млн юаней и разрешил забрать их
Сегодня / 14:54
Патриарх Кирилл: в школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры»
Сегодня / 14:30
«Это все Агата» не получит второго сезона
Сегодня / 13:54
Кристофер Уокен живет без телефона, электронной почты и соцсетей
Сегодня / 13:32
Просмотры второго сезона «Колец власти» упали на 60%
Сегодня / 13:10
Кантемир Балагов начал съемки «Варенья из бабочек»
Сегодня / 12:58
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
Сегодня / 12:49
«Моана-2» вышла в «цифре»
Сегодня / 12:22
Активисты Just Stop Oil сорвали постановку с участием Сигурни Уивер
Сегодня / 12:10
ЕС планирует ввести запрет на продажу игровых приставок в Россию
Сегодня / 11:58
Климатолог: аномально теплые зимы в РФ будут происходить все чаще
Сегодня / 11:51
Google переименует Мексиканский залив в Американский после указа Трампа
Сегодня / 11:26
Coca-Cola заявила о массовом отзыве напитков в Европе из‑за высокого содержания хлоратов
Сегодня / 10:51
Трамп: Microsoft может стать владельцем TikTok в США
Сегодня / 10:36
«Ледяной детектив»: Okko завершил съемки сериала о фигурном катании «На льду»
Сегодня / 10:35
Дженнифер Гарнер сыграет в адаптации романа Элин Хильдебранд «Пятизвездочный уик-энд»
Сегодня / 10:16
Селену Гомес раскритиковали за видео со слезами по нелегальным мигрантам. Ее призвали депортировать
Сегодня / 09:46
Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне «Белого лотоса»
Сегодня / 08:50
Французский чат-бот с ИИ отключили из‑за абсурдных ответов
Сегодня / 07:50
Продажи пива в 2024 году выросли
Сегодня / 07:02
Квентин Тарантино не начнет съемки нового фильма раньше 2026 года: «Я не тороплюсь»
Сегодня / 05:58
Исследование: и женщины, и мужчины предпочитают романтических партнеров моложе себя
Сегодня / 23:24
Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших протестных песен всех времен

Двести британских компаний ввели постоянную четырехдневную рабочую неделю

Сегодня в 14:45
Фото: krakenimages/Unsplash

Две сотни компаний в Великобритании на постоянной основе перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы для сотрудников, сообщил Independent.

Согласно последним данным фонда 4 Day Week, в этих компаниях в общей сложности работает более 5000 человек. Большая часть организаций — НКО, а также маркетинговые и технологические фирмы.

Значительное число компаний также работает в сферах искусства и дизайна, машиностроения, рекрутинга и управления персоналом, развлечения, бухгалтерии, банков и финансов, недвижимости, торговли и строительства.

Директор фонда 4 Day Week Джо Райл заявил, что пятидневная рабочая неделя с девяти до пяти «больше не соответствует своему назначению». «Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью», — сказал он.

Лондонские компании составили 59 из 200 участвовавших в исследовании фирм. За ними следуют 27 компаний в Юго-Восточной Англии, 25 компаний в Шотландии, 24 компании в Юго-Западной Англии и 15 компаний в Северо-Западной Англии.

Исследование, проведенное прошлым летом, показало, что около 6% работников с полной занятостью в Великобритании уже работают по четырехдневной неделе — это до 1,5 млн сотрудников.

Согласно опросу, проведенному компанией Survation, 58% населения Великобритании считают, что к 2030 году трехдневные выходные станут «нормальным режимом работы», и только 22% считают, что это не так.

«Как уже показали сотни британских компаний, четырехдневная неделя без потери в зарплате может быть беспроигрышным вариантом как для работников, так и для работодателей», — сказал Райл. Фонд заявил, что планирует запустить как минимум три новых пилотных проекта четырехдневной недели в 2025 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами