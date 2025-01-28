Кристофер Уокен живет без телефона, электронной почты и соцсетей

Кристофер Уокен рассказал в интервью The Wall Street Journal, что не пользуется современными технологиями, включая интернет и мобильные телефоны.

«У меня нет мобильного телефона. Я никогда не писал по электронной почте или, как вы это называете, в твиттере», — сказал он.

Ранее Уокен признался, что смотрит «Разделение» на DVD, так как у него «нет оборудования» для просмотра в сети. «Я видел не все серии. Не могу посмотреть, у меня нет оборудования. Мне вежливо присылают DVD-диски. У меня нет ни [подписки], ни чего‑либо еще», — поделился актер.

Сериал «Разделение» рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую их память на рабочую и личную жизнь.

Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.