Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение об отказе от ареста беременных женщин и отцов-одиночек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минюст РФ.

Минюст предложил расширить положение о применении заключения под стражу в исключительных случаях на:

несовершеннолетних;

беременных;

женщин, имеющих малолетнего ребенка;

мужчин — единственных родителей малолетнего ребенка;

усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

Однако если этих граждан подозревают или обвиняют в тяжких или особо тяжких преступлениях, а также нарушили избранную меру пресечения, скрывались или их личность не установлена, то ареста не избежать.

Авторы поправок также предложили прописать в УПК РФ, что кроме тяжести преступления должно также учитываться, имело ли место насилие или угроза его применения.