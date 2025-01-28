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Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

Сегодня в 12:58
Фото: Агентство «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение об отказе от ареста беременных женщин и отцов-одиночек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минюст РФ.

Минюст предложил расширить положение о применении заключения под стражу в исключительных случаях на:

  • несовершеннолетних;
  • беременных;
  • женщин, имеющих малолетнего ребенка;
  • мужчин — единственных родителей малолетнего ребенка;
  • усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

Однако если этих граждан подозревают или обвиняют в тяжких или особо тяжких преступлениях, а также нарушили избранную меру пресечения, скрывались или их личность не установлена, то ареста не избежать.

Авторы поправок также предложили прописать в УПК РФ, что кроме тяжести преступления должно также учитываться, имело ли место насилие или угроза его применения.

Ранее Верховный суд установил запрет на заключение под стражу страдающих тяжелыми заболеваниями, которые подтверждаются медицинскими документами. Госдума приняла законопроект в первом чтении в октябре 2023 года.

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