Кантемир Балагов начал съемки «Варенья из бабочек»

Кантемир Балагов приступил к съемкам «Варенья из бабочек». Это следует из постов в его соцсетях, обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе».

В инстаграме* режиссер опубликовал кадр с фрагментом сценария картины, которая должна стать его англоязычным дебютом.

«Титр „Варенье из бабочек“ появляется на экране», — говорится в тексте.

6 января постановщик оставлял в телеграм-канале эмодзи с кинокамерой. 15-го числа он также написал, что «some news are coming».

В апреле прошлого года Deadline сообщал, что лента должна была выйти на кинорынок в Каннах, а ее съемки пройти в конце 2024 года. Производством займется AR Content Александра Роднянского** и Why Not Productions Паскаля Кошето («Эмилия Перес»).

Действие картины, которая раньше называлась «Моника», разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. Сюжет затрагивает сложные отношения между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего родителя качествами, которыми он на самом деле не обладает. Сценарий проекта был написан в 2023 году.

В марте того года Балагов стал лауреатом премии Chanel Next Prize. От культурного фонда бренда он получил 100 тыс. евро на реализацию «самых амбициозных художественных проектов».

Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм — «Теснота» — получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.

Его следующая картина — «Дылда» — также была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.

В 2021 году стало известно, что он снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас». Позже он покинул проект из‑за творческих разногласий, но, по его словам, 40% отснятого материала попали в первую серию.

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