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Просмотры второго сезона «Колец власти» упали на 60%

Сегодня в 13:32
Фото: Prime Video

Просмотры второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» упали на 60% по сравнению с первым сезоном. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на анализ, проведенный компанией Luminate.

Согласно предыдущему отчету, 902 тыс. домохозяйств в США посмотрели первый эпизод второго сезона после его дебюта. При этом премьеру первого сезона посмотрели 1,8 млн домохозяйств.

Действие сериала-приквела, созданного Джей Ди Пейном и Патриком МакКеем, разворачивается за тысячи лет до событий трилогии Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец» и рассказывает о возвышении Саурона во Второй эпохе Средиземья.

Первый сезон «Колец власти» вышел в 2022 году. «Афиша Daily» рассказывала, почему он оказался лучше, чем такие хиты, как «Дом Дракона» и «Ведьмак».

Второй сезон сняла полностью женская команда режиссеров. Роль Адара в проекте начал исполнять другой актер: Сэм Хейзелдин заменил Джозефа Моула.

Сериал должен получить пять сезонов. Третий из них уже запустили в работу. Над ним работают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

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