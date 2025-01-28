Просмотры второго сезона «Колец власти» упали на 60%

Просмотры второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» упали на 60% по сравнению с первым сезоном. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на анализ, проведенный компанией Luminate.

Согласно предыдущему отчету, 902 тыс. домохозяйств в США посмотрели первый эпизод второго сезона после его дебюта. При этом премьеру первого сезона посмотрели 1,8 млн домохозяйств.

Действие сериала-приквела, созданного Джей Ди Пейном и Патриком МакКеем, разворачивается за тысячи лет до событий трилогии Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец» и рассказывает о возвышении Саурона во Второй эпохе Средиземья.

Первый сезон «Колец власти» вышел в 2022 году. «Афиша Daily» рассказывала, почему он оказался лучше, чем такие хиты, как «Дом Дракона» и «Ведьмак».

Второй сезон сняла полностью женская команда режиссеров. Роль Адара в проекте начал исполнять другой актер: Сэм Хейзелдин заменил Джозефа Моула.