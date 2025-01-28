ЕС планирует ввести запрет на продажу игровых приставок в Россию

Брюссель предложил ввести запрет на продажу игровых консолей в Россию. По мнению европейских политиков, Вооруженные силы РФ могут использовать их для управления беспилотниками в Украине. Об этом сообщил Financial Times.

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявила, что приставки Sony PlayStation и Microsoft Xbox включат в новый пакет санкций, приуроченных к третьей годовщине начала боевых действий на территории Украины.

«Мы действительно изучаем все, что помогает России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, очевидно, именно с их помощью они управляют беспилотниками», — сказала Каллас журналистам.