Климатолог: аномально теплые зимы в РФ будут происходить все чаще

Аномально теплые зимы к середине XXI века будут происходить в России чаще, чем в конце прошлого века. Они будут наступать в два-три раза чаще, рассказал РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации и то же самое — в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом», — сказал Кокорин.

При этом климатолог подчеркнул, что под будущим он подразумевает промежуток в 20-30 лет, а до этого времени теплые зимы будут наблюдаться в два-три раза чаще.

Ранее Кокорин также говорил, что средняя температура в РФ зимой увеличилась примерно на три градуса за последние 50 лет. Наиболее быстрое потепление происходит в арктической зоне, несколько более медленное ― на юге.