Google переименует Мексиканский залив в Американский после указа Трампа

Компания Google подтвердила, что переименует Мексиканский залив в Американский залив на картах Google в США после указа Дональда Трампа, пишет The Guardian.
В Мексике залив останется под прежним названием, а пользователи за пределами США и Мексики будут видеть на картах Google оба именования. Пик Денали на Аляске, самая высокая гора в Северной Америке, также будет заменен на гору Мак-Кинли в США в соответствии с указом Трампа от 20 января.
«У нас есть давняя практика применения изменений в названиях, когда они были обновлены в официальных правительственных органах», — говорится в сообщении Google в соцсети X.
Объясняя различия в обозначениях залива в США, Мексике и других странах, Google добавил: «Когда официальные названия в разных странах различаются, пользователи „Карт“ видят официальное местное название. В остальном мире все видят оба названия. Это касается и данного случая».
Президент США распорядился изменить названия через несколько часов после вступления в должность, выполнив свое предвыборное обещание.
«В соответствии с распоряжением президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Американским заливом, а высочайшая вершина Северной Америки вновь будет носить имя горы Мак-Кинли», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.
Компания Google заявила, что обновит свой сервис Maps, как только названия будут внесены в государственную информационную систему географических названий США.
В ответ на обещание Трампа незадолго до инаугурации переименовать Мексиканский залив президент Мексики Клаудия Шейнбаум в шутку предложила переименовать и Северную Америку, включая США. Она предложила назвать страну Мексиканской Америкой (América Mexicana), поскольку в учредительном документе 1814 года, который предшествовал принятию конституции Мексики, использовалось именно это название.