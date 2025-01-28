Google переименует Мексиканский залив в Американский после указа Трампа

Компания Google подтвердила, что переименует Мексиканский залив в Американский залив на картах Google в США после указа Дональда Трампа, пишет The Guardian.

В Мексике залив останется под прежним названием, а пользователи за пределами США и Мексики будут видеть на картах Google оба именования. Пик Денали на Аляске, самая высокая гора в Северной Америке, также будет заменен на гору Мак-Кинли в США в соответствии с указом Трампа от 20 января.

«У нас есть давняя практика применения изменений в названиях, когда они были обновлены в официальных правительственных органах», — говорится в сообщении Google в соцсети X.

Объясняя различия в обозначениях залива в США, Мексике и других странах, Google добавил: «Когда официальные названия в разных странах различаются, пользователи „Карт“ видят официальное местное название. В остальном мире все видят оба названия. Это касается и данного случая».

Президент США распорядился изменить названия через несколько часов после вступления в должность, выполнив свое предвыборное обещание.

«В соответствии с распоряжением президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Американским заливом, а высочайшая вершина Северной Америки вновь будет носить имя горы Мак-Кинли», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Компания Google заявила, что обновит свой сервис Maps, как только названия будут внесены в государственную информационную систему географических названий США.