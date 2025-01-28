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Активисты Just Stop Oil сорвали постановку с участием Сигурни Уивер

Сегодня в 12:22

В Лондоне активисты Just Stop Oil пробрались на сцену и сорвали постановку с участием Сигурни Уивер. Об этом пишет The Guardian.

75-летняя актриса сыграла традиционно мужскую роль Просперо в адаптации пьесы «Буря» Уильяма Шекспира в Королевском театре на Друри-Лейн. Однако вечером 27 января показ был прерван протестующими.

Активисты Хейли Уолш (42 года) и Ричард Уир (60 лет) вышли на сцену с плакатом «Более 1,5 градуса — это глобальный кошмар» и взорвали хлопушки с конфетти. Фраза отсылает к данным климатологов: 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, впервые среднегодовая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

После этого спектакль пришлось остановить, а сидевшую в кресле Уивер увели со сцены. Некоторые зрители освистали активистов, часть посетителей театра их поддержала. Полиция задержала зачинщиков, им могут предъявить обвинение в нарушении общественного порядка.

В разговоре с журналистами университетская преподавательница Уолш сказала, что на акцию ее толкнул страх за детей и переживания о недавних стихийных бедствиях вроде пожаров в Лос-Анджелесе и потопа в регионах Испании.

«Я боюсь за детей. Не могу молча вести их в будущее с нехваткой еды, смертоносными штормами и войнами за ресурсы. Годы писем депутатам, маршей и уроков об экологии не дали результата. Нужен глобальный договор против ископаемого топлива!» — считает она.

С ней согласился бывший судостроитель Уир: «Я видел, как бездействие менеджмента убило британскую промышленность. Те же ошибки совершают политики, игнорируя климатический кризис. Если не перейти на зеленую энергию к 2030 году, нас ждет коллапс, как когда‑то на верфях».

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