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Coca-Cola заявила о массовом отзыве напитков в Европе из‑за высокого содержания хлоратов

Сегодня в 11:26
Фото: Krisztian Matyas/Unsplash

Европейское подразделение по розливу газировки Coca-Cola отзовет крупные партии кока-колы, спрайта, фанты и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, пишет Le Monde.

Отзыв касается банок и стеклянных бутылок, распространяемых в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с конца ноября, уточнили в компании Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

«У нас нет точной цифры, но очевидно, что это значительное количество [напитков]», — заявили представители компании. «Большинство затронутых и непроданных продуктов уже убраны с полок магазинов, и мы продолжаем принимать меры, чтобы убрать с рынка все оставшиеся товары», — добавили они.

Хлорат можно обнаружить во многих продуктах питания. Он образуется из хлора в дезинфицирующих средствах, широко используемых в очистке воды и переработке пищевых продуктов.

В научном заключении от 2015 года Европейское управление по безопасности пищевых продуктов заявило, что длительное воздействие вещества представляет потенциальную угрозу для здоровья детей, особенно тех, кто страдает легким или умеренным дефицитом йода. По данным ведомства, острое воздействие в течение одного дня также может быть токсичным.

Компания Coca-Cola Europacific Partners Belgium принесла извинения за инцидент, который, по ее словам, был выявлен в ходе плановой проверки на производственной площадке в Генте. Она попросила вернуть напитки в пункт продажи для возврата денег. «Мы поддерживаем контакт с компетентными органами на каждом из пострадавших рынков», — добавили в компании.

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Теги:
Coca-Cola
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