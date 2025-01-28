Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне «Белого лотоса»

Юрий Колокольников появится в третьем сезоне «Белого лотоса». Актер появился в трейлере продолжения.

На это обратил внимание режиссер клипов Макс Шишкин, снявший Колокольникова в своем кинодебюте «Последний ронин». Актер появился примерно в конце трейлера, в быстро сменяющихся кадрах вечеринки. При этом на сайте IMDb его роль в «Белом лотосе» не указана.

Колокольников нередко появляется в кинопроектах Голливуда. В 2020 году он сыграл телохранителя в «Доводе» Кристофера Нолана, а недавно снялся в «Крейвене-охотнике» в роли надзирателя в тюрьме. Отрывок с ним можно посмотреть здесь.

В сентябре 2024 года стало известно, что Колокольников и Никита Кукушкин* снимаются в новой картине Даррена Аронофски «Пойман на краже».

В третьем сезоне «Белого лотоса» должен был сыграть Милош Бикович, но после критики от МИДа Украины актеру нашли замену. Бикович отказался от роли в сериале и назвал обвинения целенаправленной кампанией, которая может привести к «триумфу абсурда и поражению искусства».