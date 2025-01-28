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«Ледяной детектив»: Okko завершил съемки сериала о фигурном катании «На льду»

Сегодня в 10:36
Фото: Okko

Закончились съемки драмы о фигурном катании «На льду» для онлайн-кинотеатра Okko. Дату релиза детективного проекта с Петром Федоровым и Викторией Толстогановой пока не называют.

Сериал расскажет историю в прошлом известной фигуристки Ксении, которая приезжает в родной город и пробует раскрыть тайну гибели партнера. Девушка устраивается тренером в свою спортивную школу и сталкивается с миром, застывшим во времени: интриги, подковерные игры и семейные секреты юных фигуристов зеркально отражают ее прошлое.

Главной антагонисткой становится властная Алевтина — тренер, знающая правду о случившейся 10 лет назад трагедии. Расследование угрожает не только карьере Ксении, но и жизни ее учеников, которые повторяют ошибки прошлого. По словам авторов, каждый из персонажей — «пазл в мозаике трагедии, где спорт становится не целью, а инструментом власти».

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Главные роли в детективе сыграли Ангелина Пахомова и Виктория Толстоганова. Также на экране появятся Петр Федоров, Марьяна Спивак, Артем Быстров, Мария Ахметзянова, Наталья Павленкова и другие.

Режиссером сериала стал Максим Кулагин, отметившийся в триллере «По-мужски». За операторскую работу отвечает Алексей Филиппов из «Мир! Дружба! Жвачка!». Сценарий написала Елена Шаталова, занимавшаяся хоррором «Тайна перевала Дятлова».

Как объясняет сценаристка, в школе фигурного катания она увидела возможность отразить общество. Она уверена, что даже незнакомым со спортом зрителям будет интересно увидеть психологическую драму с массой остросюжетных «аттракционов»: погонь, аварий, драк плюс линией флешбэков из таинственного прошлого главной героини.

«Наш сериал не только об этом зрелищном спорте, это взгляд на современную семью, честный портрет тех, кто стоит за спинами юных спортсменов. Это сериал о нас, 30–40-летних родителях, наших комплексах, кризисах, душевных травмах и шаблонах поведения, которые мы впитали в своем детстве и передаем нашим детям. Попытка объективно ответить на вопрос: всегда ли мы стараемся ради счастья детей? Ведь, прежде чем взять ответственность за жизнь собственного ребенка, сначала нужно разобраться со своей жизнью», — отметила Шаталова.

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