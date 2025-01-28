«Ледяной детектив»: Okko завершил съемки сериала о фигурном катании «На льду»

Закончились съемки драмы о фигурном катании «На льду» для онлайн-кинотеатра Okko. Дату релиза детективного проекта с Петром Федоровым и Викторией Толстогановой пока не называют.

Сериал расскажет историю в прошлом известной фигуристки Ксении, которая приезжает в родной город и пробует раскрыть тайну гибели партнера. Девушка устраивается тренером в свою спортивную школу и сталкивается с миром, застывшим во времени: интриги, подковерные игры и семейные секреты юных фигуристов зеркально отражают ее прошлое.

Главной антагонисткой становится властная Алевтина — тренер, знающая правду о случившейся 10 лет назад трагедии. Расследование угрожает не только карьере Ксении, но и жизни ее учеников, которые повторяют ошибки прошлого. По словам авторов, каждый из персонажей — «пазл в мозаике трагедии, где спорт становится не целью, а инструментом власти».

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Главные роли в детективе сыграли Ангелина Пахомова и Виктория Толстоганова. Также на экране появятся Петр Федоров, Марьяна Спивак, Артем Быстров, Мария Ахметзянова, Наталья Павленкова и другие.

Режиссером сериала стал Максим Кулагин, отметившийся в триллере «По-мужски». За операторскую работу отвечает Алексей Филиппов из «Мир! Дружба! Жвачка!». Сценарий написала Елена Шаталова, занимавшаяся хоррором «Тайна перевала Дятлова».

Как объясняет сценаристка, в школе фигурного катания она увидела возможность отразить общество. Она уверена, что даже незнакомым со спортом зрителям будет интересно увидеть психологическую драму с массой остросюжетных «аттракционов»: погонь, аварий, драк плюс линией флешбэков из таинственного прошлого главной героини.