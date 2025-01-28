Трамп: Microsoft может стать владельцем TikTok в США

Дональд Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok и что он хотел бы увидеть «аукционную войну» за продажу соцсети, пишет Би-би-си.

На вопрос журналистов, готовит ли американский технологический гигант предложение, Трамп ответил: «Я бы сказал „да“». Он добавил, что к TikTok «проявляют большой интерес» несколько компаний.

Власти США уже несколько лет пытаются заставить китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать свои американские подразделения по соображениям национальной безопасности.

На прошлой неделе Трамп подписал указ об отсрочке запрета приложения, который на короткое время отключил соцсеть для 170 млн пользователей в США. Несмотря на отсрочку, Трамп стал первым президентом, который начал давить на ByteDance, чтобы она продала свое приложение.

В августе 2020 года ByteDance обратилась к Microsoft как к возможному покупателю, что исполнительный директор американской компании позже назвал «странной вещью». Позже TikTok выбрал в качестве потенциального партнера конкурирующую компанию Oracle, но эта сделка также не состоялась.

Трамп заявлял, что ведет переговоры с несколькими сторонами о покупке TikTok и рассчитывает принять решение о будущем приложения в течение ближайших 30 дней. В понедельник президент США выступил перед собранием политиков-республиканцев во Флориде и рассказал о предполагаемой продаже TikTok.

«Мы посмотрим, что произойдет. У нас будет много желающих принять участие в торгах. Мы сможем сохранить все рабочие места, и Китай не будет в этом участвовать — мы не хотим, чтобы Китай участвовал, — но мы посмотрим, что произойдет», — сказал он.