Дженнифер Гарнер сыграет в адаптации романа Элин Хильдебранд «Пятизвездочный уик-энд»

Компания Peacock заказала сериал по роману Элин Хильдебранд «Пятизвездочный уик-энд» с Дженнифер Гарнер в главной роли, пишет Variety.

«Холлис Шоу (Гарнер), знаменитая кулинарная блогерка, известная своими восхитительными рецептами, безупречным вкусом и теплотой, переживает опустошительную потерю. Она не в силах двигаться дальше, и смерть начинает обнажать трещины в идеальной жизни Холлис: ее брак напряженный, отношения с дочерью сложные, а стремление получить одобрение от своих подписчиков растет», — гласит описание.

«В попытке преодолеть горе и вновь обрести себя Холлис задумывает провести выходные в своем доме на острове Нантакет с тремя подругами из разных времен ее жизни: детства, двадцатилетия, тридцатилетия и неожиданной „пятой звезды“. На фоне роскошного прибрежного пейзажа они повзрослеют так, как и представить себе не могли: границы будут расширены, а секреты раскрыты», — сказано в анонсе.

Сценаристами и исполнительными продюсерами выступят Ребекка Брунштеттер («Горничная», «Это мы») и Бет Шектер («Миллиарды», «На взводе: Битва за Uber»).