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Французский чат-бот с ИИ отключили из‑за абсурдных ответов

Сегодня в 08:50
Фото: Christopher Gower/Unsplash

Французский чат-бот на основе искусственного интеллекта Lucie, поддерживаемый местным правительством, отключили после отзывов в соцсетях. Он давал бессмысленные ответы на простые математические уравнения и абсурдные рекомендации, сообщает Си-эн-эн.

После запуска Lucie 23 января в соцсетях опубликовали скриншоты с ответами на запросы — например, о коровьих яйцах. Чат-бот ответил: «Коровьи яйца, также известные как куриные яйца, — это съедобные яйца, которые производят коровы. Коровьи яйца являются источником белка и питательных веществ и считаются здоровой и питательной пищей».

Когда Lucie попросили умножить 5 на (3 + 2), она выдала ответ 17 вместо 25, а также модель сгенерировала ответ, что «квадратный корень из числа козлов равен единице».

Lucie запустили с целью бросить вызов доминированию английского языка в сфере ИИ и составить конкуренцию ChatGPT. Модель назвали в честь старейшего предка человека — Люси, пояснили в компании-разработчике Linagora. Логотип вдохновлен национальными символами и актрисой Скарлетт Йоханссон, сыгравшей главную роль в фильме «Люси».

После резонанса в соцсетях Linagora назвала Lucie «академическим исследовательским проектом на ранней стадии». Там признались, что модель выпустили «преждевременно, увлекшись собственным энтузиазмом» и следовало предупредить пользователей обо всех ее ограничениях. Lucie обновят и протестируют, прежде чем вновь открыть к ней доступ.

Накануне акции техногигантов в США обвалил новый китайский чат-бот от компании DeepSeek. Его сравнивают с ChatGPT, но есть одно отличие. Если OpenAI тратит на разработку сотни миллионов долларов, то DeepSeek, как утверждает разработчик, — всего 5,6 млн.

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