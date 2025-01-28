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Селену Гомес раскритиковали за видео со слезами по нелегальным мигрантам. Ее призвали депортировать

Сегодня в 10:16
Фото: из соцсетей Селены Гомес

Селена Гомес оказалась в центре скандала, после того как записала и удалила видео с сочувствием мексиканским мигрантам. Певицу раскритиковали в соцсетях и даже призвали депортировать.

Эмоции певицы вызвали масштабные рейды по поиску мигрантов, которые начались в США после вступления в должность президента Дональда Трампа. По данным иммиграционной службы страны, за неделю были арестованы более 2000 человек, и число ежедневных задержаний будет расти, обещал глава агентства. Кампанию критикуют за разлучение семей, атаки на мигрантов, ожидающих решение о получении рабочей визы, и возможную расовую подоплеку.

«Просто хотела сказать, что мне очень жаль. На мой народ нападают, даже на детей. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что‑то сделать, но не могу. Не знаю, что делать. Обещаю, я попробую все способы», — сказала Гомес в слезах.

«Мне жаль», — подписала она ролик и добавила к тексту эмодзи с мексиканским флагом.

Артистку раскритиковали с разных флангов. Консервативно настроенным комментаторам не понравилось, что она вступилась за людей, которые нарушают закон о въезде в страну. Кто‑то увидел в посте попытку Гомес обратить внимание на себя, а не задержанных. Часть пользователей выразила раздражение тем, что певица задумалась о мексиканцах лишь сейчас, а не до выборов.

Гомес также припомнили съемки в мюзикле «Эмилия Перес», в котором многие увидели стереотипное изображение жителей страны и услышали от нее неудачные реплики на испанском. Хотя девушка родилась в семье мексиканцев, все ее детство прошло в Техасе и испанским она владеет не на уровне носителя.

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Столкнувшись с негативными комментариями, Гомес удалила ролик.

«Видимо, демонстрировать сочувствие людям — это не окей», — написала она.

Возмущение в консервативной среде достигло республиканского политика Шона Паркера. Бывший кандидат в сенаторы предложил депортировать Гомес. Куда именно ее стоило вывезти, он не уточнил.

Пост от политика вызвал у артистки смех: «Ох, мистер Паркер. Спасибо за шутку и угрозу».

Вопрос миграции беспокоит певицу не в первый раз. В 2019 году в колонке для Time она писала, что дискуссия вокруг этого пугает ее.

«Нелегальная иммиграция — это вопрос, о котором я думаю каждый день, и я никогда не забываю, как мне повезло родиться в этой стране благодаря моей семье и стечению обстоятельств. Но когда я читаю заголовки новостей и вижу споры и ярость в соцсетях, я переживаю за тех, кто попал в похожую ситуацию. Я боюсь за свою страну», — говорилось в том тексте.

«Я переживаю о том, как в моей стране относятся к этим людям. Как у мексикано-американки, я обязана заступаться за тех, кто так же напуган. <…> Даже самая жесткая критика, которую я могу вообразить, — ничто по сравнению с тем, что нелегальные иммигранты переживают каждый день. Страх не должен останавливать нас от участия и самообразования в вопросе, который затрагивает миллионы людей в нашей стране», — отмечала Гомес.

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