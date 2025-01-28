Селену Гомес раскритиковали за видео со слезами по нелегальным мигрантам. Ее призвали депортировать

Селена Гомес оказалась в центре скандала, после того как записала и удалила видео с сочувствием мексиканским мигрантам. Певицу раскритиковали в соцсетях и даже призвали депортировать.
Эмоции певицы вызвали масштабные рейды по поиску мигрантов, которые начались в США после вступления в должность президента Дональда Трампа. По данным иммиграционной службы страны, за неделю были арестованы более 2000 человек, и число ежедневных задержаний будет расти, обещал глава агентства. Кампанию критикуют за разлучение семей, атаки на мигрантов, ожидающих решение о получении рабочей визы, и возможную расовую подоплеку.
«Просто хотела сказать, что мне очень жаль. На мой народ нападают, даже на детей. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что‑то сделать, но не могу. Не знаю, что делать. Обещаю, я попробую все способы», — сказала Гомес в слезах.
«Мне жаль», — подписала она ролик и добавила к тексту эмодзи с мексиканским флагом.
Артистку раскритиковали с разных флангов. Консервативно настроенным комментаторам не понравилось, что она вступилась за людей, которые нарушают закон о въезде в страну. Кто‑то увидел в посте попытку Гомес обратить внимание на себя, а не задержанных. Часть пользователей выразила раздражение тем, что певица задумалась о мексиканцах лишь сейчас, а не до выборов.
Гомес также припомнили съемки в мюзикле «Эмилия Перес», в котором многие увидели стереотипное изображение жителей страны и услышали от нее неудачные реплики на испанском. Хотя девушка родилась в семье мексиканцев, все ее детство прошло в Техасе и испанским она владеет не на уровне носителя.
Столкнувшись с негативными комментариями, Гомес удалила ролик.
«Видимо, демонстрировать сочувствие людям — это не окей», — написала она.
Возмущение в консервативной среде достигло республиканского политика Шона Паркера. Бывший кандидат в сенаторы предложил депортировать Гомес. Куда именно ее стоило вывезти, он не уточнил.
Пост от политика вызвал у артистки смех: «Ох, мистер Паркер. Спасибо за шутку и угрозу».
Вопрос миграции беспокоит певицу не в первый раз. В 2019 году в колонке для Time она писала, что дискуссия вокруг этого пугает ее.
«Нелегальная иммиграция — это вопрос, о котором я думаю каждый день, и я никогда не забываю, как мне повезло родиться в этой стране благодаря моей семье и стечению обстоятельств. Но когда я читаю заголовки новостей и вижу споры и ярость в соцсетях, я переживаю за тех, кто попал в похожую ситуацию. Я боюсь за свою страну», — говорилось в том тексте.
«Я переживаю о том, как в моей стране относятся к этим людям. Как у мексикано-американки, я обязана заступаться за тех, кто так же напуган. <…> Даже самая жесткая критика, которую я могу вообразить, — ничто по сравнению с тем, что нелегальные иммигранты переживают каждый день. Страх не должен останавливать нас от участия и самообразования в вопросе, который затрагивает миллионы людей в нашей стране», — отмечала Гомес.