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Квентин Тарантино не начнет съемки нового фильма раньше 2026 года: «Я не тороплюсь»

Сегодня в 07:02
Фото: Gilbert Flores/WWD

Квентин Тарантино не торопится начинать съемки своей последней картины. Он хочет, чтобы процесс запомнил его маленький сын. Об этом режиссер рассказал во время дискуссии на фестивале «Сандэнс», его слова приводит Variety.

Постановщик сейчас чаще проводит время в Израиле, где живет его семья, в частности четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Однако для встречи с кинокритиком и ученым Элвисом Митчеллом он сделал исключение и прибыл в Штаты.

«Я совсем не тороплюсь начинать производство, я занимался этим 30 лет. Через месяц моему сыну исполнится пять лет, моей дочке 2,5 года. Я пишу сценарии, когда приезжаю в Америку, а в Израиле я только абба, то есть отец», — поделился Тарантино.

Он предположил, что мог бы начать работу с командой над ожидаемым «Кинокритиком» или другим проектом через год.

«Мне не хотелось бы отправляться в это путешествие, пока они такие маленькие, пока они не могут ощутить его важность. Я бы не хотел ничего снимать, пока сыну не исполнится хотя бы шесть. Тогда у него будет возможность прийти на площадку, понять происходящее, это останется в его памяти на всю жизнь», — отметил режиссер и добавил, что его дочка уже «так гениальна, она точно все поймет».

Тем не менее Тарантино параллельно размышляет над другим проектом: «Я пишу пьесу и, скорее всего, следом поставлю ее. Если получится провал, из нее не выйдет кино. Но если станет хитом, то будет моим последним фильмом».

Объясняя перемену деятельности, режиссер разразился гневной тирадой и раскритиковал текущее положение дел в киноиндустрии.

«Поставить пьесу это ***** [ничуть] не простое дело, и не факт, что у меня получится. Для меня это настоящий вызов в отличие от кино. Потому что, ***** [блин], а что вообще такое кино сегодня? Это штука, которую крутят в кинотеатрах гребаные четыре недели для галочки в договоре? Хотя уже во вторую ты можешь глянуть ее по телевизору!» — возмутился он.

«Все эти годы я работал не для того, чтобы мой выхлоп так сильно падал. В 97-м было достаточно плохо. В 2019-м тоже, а это был последний гребаный год настоящего кино. Как по мне, ситуация была херовой уже тогда, а сейчас все стало только хуже, превратилось в показуху. Теперь прокат сами видите где, через две недели все смотрят в одном онлайн-кинотеатре или другом. С театром так не получится, вот это и есть последний рубеж», — заключил Тарантино.

Съемки «Кинокритика» должны были начаться еще в 2024 году, но перед их началом режиссер передумал и переключился на другой проект, несмотря на согласие Брэда Питта, Сэмюэля Л.Джексона и других актеров поучаствовать в картине. Проект должен был стать для Тарантино десятым и последним в карьере.

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