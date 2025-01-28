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Продажи пива в 2024 году выросли

Сегодня в 07:50
Фото: Teo Do Rio/Unsplash

В 2024 году продажи пива выросли на 6,7% — до 726,7 млн декалитров (дал). Общие продажи пивной продукции увеличились на 7,7% — до 830,2 млн дал, передает «Интерфакс».

Пивных напитков продали 103,5 млн дал, рост составил 14,9%. В розницу также было продано 12,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи (рост — 23,6%).

За год российские пивовары произвели 789 млн дал пива (на 10,3% больше предыдущего), пивных напитков — 908,3 млн (на 11,7% больше). Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году показало рост на 43,8%, до 14,4 млн дал, а продано было 12,4 млн.

В Росалкогольтабакконтроле посчитали, что рост производства и розничных продаж произошел на фоне «обеления» пивного рынка после введения реестра пивоваров. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», в первой половине 2025-го производители могут поднять цены на напитки в среднем до 15%, из которых 4,5% составляют затраты на акциз, который повысились с нового года.

О росте продаж пива сообщалось в сентябре. Рост продаж оказался больше, чем у любого другого товара повседневного спроса.

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