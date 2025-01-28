Исследование: и женщины, и мужчины предпочитают романтических партнеров моложе себя

Мужчины и женщины предпочитают романтических партнеров моложе себя, несмотря на стереотип, что последних привлекают ухажеры постарше. Это следует из результатов опроса научного журнала Национальной академии наук США, передает The Guardian.

Исследователи проанализировали анкеты, заполненные более чем 6000 человек, которые запланировали свидания через приложение для знакомств. В целом мужчины и женщины в одинаковой степени предрасположены к первым знакомствам с более молодыми людьми. В 55% случаев из двух потенциальных партнеров люди выбирали того или ту, что моложе.

Профессор психологии Калифорнийского университета и автор исследования Пол Иствик предположил, что результаты могут «шокировать многих людей», поскольку мужчины, как правило, старше женщин в романтических отношениях, а женщины обычно говорят, что предпочитают партнеров постарше.

В исследовании говорится, что одна из теорий, почему супруги в браках оказываются старше, заключается в том, что поначалу женщин привлекают мужчины более юного возраста, но эти отношения увядают, когда «недостатки юного возраста становятся заметными». Иствик также предполагает, что разница в возрасте может быть связана с самой природой знакомств: мальчики созревают позже и становятся достаточно взрослыми для знакомств в более поздние годы жизни, в то время как женщины могут отказаться от отношений с юнцом, не желая «становиться его няней».

Согласно мировой статистике, женатые мужчины в среднем на четыре года старше своих жен. Наименьшая разница в возрасте наблюдается в Европе и Северной Америке — менее трех лет. Самая большая разница в возрасте сложилась в странах Африки к югу от Сахары, где мужчины старше своих жен более чем на восемь лет. При этом в Европе и США эта разница сокращалась с течением времени, а в странах с меньшим гендерным равенством она все еще большая.

The Guardian пишет о браке президента Франции — 47-летнего Эмманюэля Макрона и 71-летней бывшей учительница Брижитт. Однако предпочтение молодежи в партнерах постарше оказалось настолько незначительным, что сюжет фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман навряд ли повторится в британских или австралийских офисах, отмечает газета.