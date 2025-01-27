Кевин Костнер спродюсирует мини-сериал о коренных народах США

Американский актер Кевин Костнер, известный по фильмам «Телохранитель» и «Водный мир», спродюсирует мини-сериал «От Йеллоустоуна до Йосемити с Кевином Костнером». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет телешоу, в котором Костнер исследует наследие коренных народов США, живших на территориях современных американских национальных парков. Кинематографист отправится по следам экспедиции президента Теодора Рузвельта и Джона Мьюира в Йосемити, которую они совершили в 1903 году.

Костнер попытается выяснить, как экспедиция укрепила систему нацпарков и привела к защите 230 миллионов акров земли. Первый эпизод сериала выйдет 8 февраля на телеканале Fox Nation.

«Изредка вы наталкиваетесь на историю, которая обладает по-настоящему особенным сочетанием элементов. Она более странная, чем выдумка, и разворачивается вопреки всем странностям. В ее результате происходит нечто, что обоснованно меняет мир к лучшему, а главное — это все действительно произошло», — прокомментировал Костнер.