В Нидерландах из музея украли артефакты стоимостью 6 миллионов евро

Из музея Дренте, расположенного в нидерландском городе Ассене, похитили золотые и серебряные артефакты стоимостью почти 6 млн евро. Об этом сообщил RTV.

Экспонаты были представлены на выставке, посвященной истории античного государства Дакия. Оно располагалось на территории современных Румынии, Молдавии, Украины и Болгарии более 2000 лет назад.

Наиболее ценными предметами в коллекции считались золотой шлем примерно 450 года до н. э. и золотые королевские браслеты 50 года до н. э. Стоимость шлема оценивается в 4,3 млн евро, стоимость браслетов достигает 0,5 млн евро каждый.

Эти артефакты музею Дренте предоставил Румынский национальный исторический музей. Он намерен подать в суд на коллег из Нидерландов. По мнению румынов, в залах выставки должны были находиться охранники, которых там в момент кражи не оказалось.

Всего в экспозиции были представлены 670 предметов, они застрахованы в совокупности на сумму более 30 млн евро. Злоумышленники украли древние артефакты, проникнув в музей с помощью взрывчатки.

«Это черный день для музея Дрентс в Ассене и Национального исторического музея Румынии в Бухаресте», — подчеркнул директор музея Дренте Гарри Тупан. Он отметил, что за 170-летнюю историю его институции не случалось ни одного столь крупного инцидента.