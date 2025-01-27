В Париже произошел пожар в здании ратуши. Сгорела колокольня, построенная в XIX веке

В Париже в здании ратуши, построенной в 1876 году, произошел пожар. Он почти полностью уничтожил колокольню высотой около 30 метров. Об этом сообщил Le Parisien.

Возгорание произошло ночью с 26 на 27 января. В тушении принимали участие около 60 машин и почти 150 пожарных. К 7 утрам специалистам удалось взять пламя под контроль.

Местные жители признаются, что пожар в ратуше напомнил им о событиях 2019 года, когда загорелся парижский собор Нотр-Дам. «Это те же самые изображения, с башней, грозящей обрушиться», — отметил один из горожан.

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«Не спала всю ночь из‑за пожарных сирен. Это было невероятно, моя собака была в панике, она не знала, где быть. Я подозревала, что что‑то происходит, но не хотела видеть пламя. Я здесь вышла замуж, мы фотографировали причастие моих детей на площади… Я всей душой надеюсь, что звонница не упадет», — сказала 81-летняя Даниэль.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город «активизирует свое кризисное подразделение и создаст психологическое подразделение» для помощи людям. «Это действительно весьма болезненный и впечатляющий момент, как каждый пожар в наших старушках, в наших ратушах», — добавил глава 12-го округа Эммауэль Пьер-Мари.