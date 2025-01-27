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Риз Уизерспун была присяжной в суде после «Блондинки в законе». Присяжные думали, что она юрист

Вчера в 19:50
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Риз Уизерспун призналась, что испытала шок всей своей жизни, когда ее вызвали в суд в качестве присяжной спустя годы после выхода «Блондинки в законе». Оказалось, что ее коллеги-присяжные всерьез думали, что она настоящий юрист, рассказала актриса на шоу Грэма Нортона.

Этот случай произошел примерно через семь лет после «Блондинки в законе» в Беверли-Хиллз, и она не хотела быть присяжной, вспомнила Уизерспун. Суд растянулся на две недели, и «каждый день шла непрерывная работа».

Когда присяжные собрались на общее собрание, где актрису единогласно выбрали главой группы. На этой должности Уизерспун должна была руководить остальными присяжными и объявлять вердикт. Уизерспун была в замешательстве, почему ее коллеги-присяжные хотели, чтобы она стала их главой, поэтому попросила выслушать их доводы.

«Они говорили, что я же училась на юридическом. Я подумала, что это действительно грустно, ведь я абсолютно точно не училась на юридическом, не заканчивала колледж. Однажды я сыграла юриста в фильме, но они единогласно сделали меня своим главой, и я начала понимать: люди едва ли знают законы», — сказала Уизерспун.

Уизерспун сыграла Элль Вудс в «Блондинке в законе» 2001 года и «Блондинка в законе-2» 2003-го. Сейчас актриса работает над приквелом франшизы и ищет актрису на главную роль.

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