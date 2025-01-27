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Бруно Марс стал первым музыкантом, набравшим 150 млн слушателей ежемесячно в Spotify

Вчера в 18:50
Фото: @brunomars

Бруно Марс стал первым музыкантом, который набрал 150 млн ежемесячных слушателей на Spotify. В последнее время он только появляется на фитах, пишет Variety.

Марс не выпускал сольных альбомов с 2016 года, после «24K Magic». В последнее время певец выпускает совместные синглы. «Die With a Smile» с Леди Гагой собрал с августа 2024 года почти 1,7 млрд прослушиваний на Spotify. В октябре он записал с Розе трек «Apt.», который тоже набрал миллиард прослушиваний. Оба трека вошли в чарт Billboard Hot 100 — на первое и пятое места.

24 января Марс выпустил «Fat Juicy & Wet» с Sexyy Red, после которого он и преодолел отметку в 150 млн слушателей.

Марса и Гагу номинировали на «Грэмми» за «Die With a Smile» в категориях «Песня года» и «Лучший поп-дуэт».

В 2021 году Марс выпустил совместный альбом «An Evening With Silk Sonic» вместе с Андерсоном Паком под псевдонимом Silk Sonic. Их сингл «Leave the Door Open» завоевал четыре премии «Грэмми», включая награды за лучшую запись и песню года.

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