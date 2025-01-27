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Джереми Аллен Уайт сыграет главную роль в романтической драме на Netflix

Сегодня в 17:59
Фото: Michael Kovac/Getty Images

Джереми Аллен Уайт получил главную роль и стал исполнительным продюсером сериала Netflix по мотивам романа «Энигма-вариации» Андре Асимана. Проект находится в разработке, сообщает Variety со ссылкой на источники.

Уайту досталась роль Пола, любвеобильного и алчного мужчины, пишет издание. По сюжету мужчина знакомится с любовными партнерами в разные периоды своей жизни и в разных местах: будто во время юности в южной Италии, обучения в Новой Англии или на теннисном корте в Нью-Йорке. «Привязанности Пола неуловимы, преходящи и всегда появляются на необузданном желании», — говорится в описании «Энигма-вариации».

Если книгу экранизируют, то будет вторая экранизация одного из романов Асимана. Ранее его произведение перенес на экран Лука Гуаданьино — «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером. Фильм получил четыре номинации на «Оскар», а сценарист Джеймс Айвори получил награду за лучший адаптированный сценарий.

По данным Variety, режиссером «Энигма-вариации» назначен Оливер Херманус.

В настоящее время Уайт снимается в сериале «Медведь», за который получил две премии «Эмми» и три премии «Золотой глобус». Идут съемки четвертого сезона.

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