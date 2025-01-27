Исследование: зумеры менее склонны к атеизму, чем их родители

Представители поколения Z в подростковом и двадцатилетнем возрасте гораздо реже становятся атеистами, чем их родители, бабушки и дедушки, и гораздо чаще называют себя «духовными». Об этом рассказала The Independent со ссылкой на исследование компании OnePoll.

Опрос, проведенный среди 10 тыс. человек, показал, что только 13% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя атеистами, в то время как 62% заявили, что они очень или достаточно духовны.

Четверть людей в возрасте от 45 до 60 лет назвали себя атеистами. Среди миллениалов (от 25 до 44 лет) и беби-бумеров (старше 65 лет) доля атеистов оказалась одинаковой — 20%. При этом только 35% беби-бумеров, 36% людей в возрасте от 55 до 64 лет и 52% миллениалов заявили, что они «очень» или «достаточно» духовны.

Кристофер Гассон, заказавший исследование, назвал результаты «ошеломляющими». «Бог возвращается в Великобританию», — сказал он.

«Я представляю, как многие церковные лидеры потирают руки, думая, что это ответ на их молитвы, но, к сожалению для них, это не так. Даже если результаты опроса говорят, что молодые люди более духовны и религиозны, чем люди старшего поколения, очевидно, что их отталкивает традиционная религия», — отметил автор книги «The Devil’s Gospels: Finding God in Four Great Atheist Books».