Турецкий ремейк «Холопа» возглавил прокат в РФ

Комедия «Холоп. Великолепный век» возглавила российский прокат. Это следует из данных портала ЕАИС.

Турецкая версия российского хита «Холоп» после выхода 23 января собрала 111 млн рублей. В день премьеры комедия заработала 12 млн рублей, а в первый уик-энд — 101,1 млн.

Следом за турецким «Холопом» идут комедия «Василий» с Александром Петровым, сказка «Финист. Первый богатырь» (заработала миллиард), фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (тоже принес миллиард) и эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман.

Сюжет турецкого «Холопа» повторяет российскую версию и рассказывает об избалованном наследнике Мете, которого решают перевоспитать необычным способом. Однажды мажор просыпается во времена Османской империи XVI века. Теперь ему нужно будет сделать все, чтобы выбраться.