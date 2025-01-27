Новый альбом Леди Гаги «Mayhem» выйдет 7 марта

Леди Гага анонсировала седьмой студийный альбом «Mayhem». Он выйдет 7 марта 2025-го.

Ночью на улицах Нью-Йорка и Лас-Вегаса разместили рекламные баннеры с датой релиза, а на ютуб-канале певицы появился мрачный тизер пластинки.

«Альбом начался с того, что я столкнулась со своим страхом вернуться к поп-музыке, которую любили мои давние поклонники», — сказала Гага в анонсе.

Она описала творческий процесс как «сборку разбитого зеркала». «Даже если вы не можете собрать осколки идеально, вы можете создать что‑то красивое и целое в своем роде», — поделилась артистка.

В альбом из 14 треков войдут ранее выпущенные песни «Disease» и «Die with a Smile». Гага спродюсировала полноформатник вместе с Майклом Полански, Эндрю Уоттом, Cirkut и Gesaffelstein.

Певица представит третий сингл и клип на него 2 февраля, во время рекламной паузы церемонии вручения премии «Грэмми-2025».